تضحيات لترك الهلال.. رغبة متبادلة بين بيريرا والزعيم للرحيل!

نجم الهلال يقلل من راتبه لمغادرة الزعيم

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رغبة اللاعب ماتيوس بيريرا، في الرحيل عن فريقه الهلال السعودي في فترة الانتقالات الحالية.

ويحظى اللاعب باهتمام بعض الفرق البرازيلية التي ترغب في ضمه هذا الصيف من صفوف الزعيم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Lance" البرازيلية فإن بيريرا قد توصل إلى اتفاق مع فريق بوتافوجو البرازيلي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن رغبة ماتيوس في الرحيل قوية للغاية، حيث وافق صانع الألعاب البرازيلي على تخفيض راتبه الذي يتحصل عليه في الهلال للمغادرة.

وأوضح التقرير أن نادي بوتافوجو غير قادر على تلبية شروط الهلال المالية، للتنازل عن لاعب الوسط البالغ 26 عامًا، والتي تبلغ 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى موافقة الزعيم على رحيل بيريرا حيث أن إدارة الهلال تدرك أنه لم يؤد في الموسم الماضي كما كان متوقعًا، قياسًا على ما أنفقه النادي لإتمام الصفقة.

فيما أضاف التقرير أن انتقال نجم الزعيم إلى فريق بوتافوجو سيكون صعبًا للغاية، نظرًا للفوارق المادية بين ما يقدمه النادي البرازيلي وبين متطلبات الهلال.

جدير بالذكر أن ماتيوس قد انضم لصفوف فريق الهلال قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 18 مليون يورو، وينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2026.