الانتقالات
الانتقالات

تضارب في التقارير حول مستقبل ألبا ببرشلونة

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Getty
هل يرحل أم يبقى الظهير الأعسر؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شهدت آخر التقارير الواردة من إسبانيا تضارباً حول مصير الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا ومدى إمكانية تجديد عقده من عدمه.

وينتهي عقد ألبا مع برشلونة في يونيو 2020 وأكد اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني.

وذكر راديو "كادينا سير" أن الطرفين اتفقا على تمديد تعاقد ألبا حتى 2024، وإن لم توضح إذا كان حدث تغير على راتب اللاعب أم لا.

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وكانت تقارير قد أشارت لرغبة اللاعب في تعديل راتبه ورفعه، الأمر الذي أكده جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس برشلونة.

وعلى الكفة الأخرى، ذكرت "موندو" أن الاتفاق لا يزال بعيداً بين الطرفين وكذبت تقرير "كادينا سير" بخصوص التمديد لخمسة سنوات إضافية.

ويلعب ألبا مع برشلونة منذ 2012 بعد عودته من صفوف فالنسيا، إذ نشأ في أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة بكتالونيا.

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