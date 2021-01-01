تضاؤل حظوظ كريم بنزيما في اللحاق بمباراة أتالانتا وحيرة زيدان تزداد

صدمة كبيرة..

لم يستطع كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، المشاركة في تدريبات فريقه مساء الأحد بسبب الإصابة لتصبح حظوظه في التواجد أمام أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ضئيلة للغاية.

وكان الدولي الفرنسي قد غاب عن فوز فريقه على بلد الوليد بهدف نظيف في الليجا يوم السبت للإصابة، وقد أعلن مدربه زين الدين زيدان عن ضبابية موقفه من مباراة أتالانتا.

الإصابة التي لدى بنزيما عبارة عن انزعاج في عضلة المقرب، ويُقال أنها أتت له خلال مباراة فالنسيا، مع أقاويل أخرى بأنها داهمته خلال التدريبات يوم الخميس وتسببت في غيابه منذ ذلك التوقيت.

صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أشارت إلى استبعاد زيدان لمشاركة بنزيما من الناحية العملية جراء الإصابة بعد عجزه عن التدريب اليوم، على أن يتخذ القرار النهائي بشأنه في الساعات القليلة الماضية.

سيخضع صاحب الـ34 عامًا لاختبار نهائي لمعرفة مدى الإصابة اليوم، ثم سيتقرر يوم الإثنين إذا ما كان سيشارك أم لا بناء على ما يشعر به وبقرار من الجهاز الطبي لريال مدريد أيضًا.

أغلب الظن أن زيدان سيُنفذ ما قاله بعد مباراة بلد الوليد "لن نجازف ببنزيما" خشية أن تتفاقم إصابته وتطول مدة غيابه، ليكون أمامه خيار وحيد وهو الاعتماد على ماريانو دياز في ملعب جيويس بإقليم بيرجامو.

بالنسبة للمصابين الآخرين (إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ورودريجو وأودريوزولا وفيدريكو فالفيردي) فقد عادوا إلى التدريب على العشب ولكن بمفردهم، أي أنهم خارج الحسابات أيضًا أمام أتالانتا.

هكذا، يبدو أن زيدان سيتوجه إلى إيطاليا بـ13 لاعبًا فقط كما كان الحال في مباراة بلد الوليد، مع وجود كوكبة من لاعبين أكاديمية الكاستيا لملأ دكة البدلاء.