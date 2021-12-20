تصويت FIFA 22 | من أفضل جناح أيمن في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.









وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وفينيسوس بأفضل جناح أيسر، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:









ليونيل ميسي | تقييم فيفا 22: 93 | هذا العام مختلف جداً لليو ميسي، فبالاضافة الى كل ما يُمثله من موهبة وفنيات وألقاب وتاريخ، وصل ميسي أخيراً للقب مع منتخب بلاده الأرجنتين والكرة الذهبية السابعة









محمد صلاح | تقييم فيفا 22: 89 | الفرعون المصري يواصل التقدم في مسيرته بخطوات ثابتة ليُصبح أحد أساطير الكرة العربية ونادي ليفربول. لاعب لا يُمكن الاستغناء عنه، يقترب من تحطيم كل الأرقام الممكنة مع ناديه









كيليان مبابي | تقييم فيفا 22: 91 | الموهبة الأكبر في كرة القدم حاليًا...منحنى تطوره لا يُصدق ولا يتوقف عن تسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه. أرقامه لا تُصدق والبعض يرشحه للتربع على عرش كرة القدم في السنوات المقبلة.









رياض محرز | تقييم فيفا 22: 86 | يستمر رياض محرز في استغلال كل الفرص التي تتاح له من قبل بيب جوارديولا على أفضل وجه ممكن، صناعة وأهدافاً حاسمة، كما ان ارقامه رفقة منتخب الجزائر الذي يمر بأفضل فتراته تاريخياً لا يُمكن أن تمر مرور الكرام









فيديريكو كييزا | تقييم فيفا 22: 84 | موسم استثنائي لكييزا مع فريقه يوفنتوس ولكن بالأخص مع منتخب ايطاليا الذي قدم معه مستوى مميز جداً في يورو 2020







