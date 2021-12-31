تصويت FIFA 22 | كريستيانو رونالدو أفضل مهاجم رأس حربة في العالم

توّج البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بلقب أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.





وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي وجوشوا كيميتش بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم.





مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرخيو راموس رفقة دافيد ألابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر وتوني كروس بلقب أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم وفينيسيوس جونيور أفضل جناح أيسر ورياض محرز أفضل جناح أيمن





عرف التصويت إكتساحاً لكريستيانو بمجموع أكثر من 7300 صوت بنسبة فاقت الـ53% عن أقرب منافسيه روبيرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 4300 صوت ونسبة 32% ، فيما حل كريم بنزيما ثالثاً بمجموع 1331 صوتاً بنسبة 10% من مجموع الأصوات فيما حل ايرلينغ هالاند رابعاً برصيد 361 صوت بنسبة 3% ولويس سواريز خامساً بـ147 صوتاً بنسبة 1% من التصويت







