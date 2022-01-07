تصويت FIFA 22 | جمال بلماضي أفضل مُدرب في العالم

تمكن المدرب الجزائري جمال بلماضي من الفوز بتصويت أفضل مدرب في العالم وذلك بعد أن تفوق على ثلة من أفضل المدربين في التصويت الذي أطلقه جول برعاية FIFA 22 من أجل تحديد التشكيل المثالي لسنة 2021.





وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وفينيسيوس بأفضل جناح أيسر ورياض محرز بأفضل جناح أيمن وأخيراً كريستيانو رونالدو بأفضل مهاجم رأس حربة تمكن بلماضي من حجز مكان المدرب في التشكيل المثالي لسنة 2021





إذ تحصل مدرب منتخب الجزائر على 83% من مجموع الأصوات التي فاق عددها 27500، فيما جاء متبوعًا بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الذي حظي بـ10% من الأصوات (+3216).





أما المركز الثالث فقد كان من نصيب توماس توخيل الذي حظي بـ5 في المئة من الأصوات، ثم جاء متبوعًا بمانشيني وسكالوني بنسبتي 2% و1% على التوالي.





وبهذا نكون قد بلغنا نهاية تصويت التشكيل المثالي لسنة 2021.







