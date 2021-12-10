تصويت FIFA 22 | توماس مولر أفضل وسط هجومي في العالم

توّج لاعب بايرن ميونخ توماس مولر موسمه الفائت بالفوز بلقب وسط هجومي في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي وجوشوا كيميتش بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم.

مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر وتوني كروس بلقب أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالمز

عرف التصويت إكتساحاً لتوكاس مولر بمجموع 10170 بنسبة فاقت الـ64 عن أقرب منافسيه كيفين دي بروين الذي حل ثانياً بنسبة 29% من الأصوات بمجموع 4594 من مجموع الأصوات.

في المركز الثالث حل برونو فيرناندز بنسبة 86% (926 من مجموع الأصوات) تلاه كل من ديبالا ويورنتي بنسبة 1%