تصويت FIFA 21 | مودريتش أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم

مودريتش يتفوق على زمرة من أفضل اللاعبين في مركزه ويُتوج كأفضل متوسط ميدان موزع في العالم

نجح الكرواتي "لوكا مودريتش" في الظفر بلقب أفضل متوسط ميدان موزع في العالم، وذلك بعد أن تفوق على كل منافسيه في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع فيفا 21.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي والظهير الأيسر الذي كان من نصيب أندرو روبيرتسون، فيما فاز كيميتش بمركز الارتكاز.

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وحصل مودريتش على 38 في المئة من الأصوات، متفوقًا بذلك على منافسه المباشر الهولندي فرينكي دي يونج الذي حصل على نسبة 35% من مجموع الأصوات الذي بلغ 20 ألف صوتًا.

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أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب تياجو ألكانتارا بنسبة 12% وذلك بعدد أصوات متقارب مع الألماني توني كروس الذي حل في المركز الرابع، فيما احتل الهولندي دوني فان دي بيك المركز الخامس والأخير بـ4% من الأصوات..

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