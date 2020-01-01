تصويت FIFA 21 | من أفضل وسط هجومي في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل متوسط ميدان هجومي في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط ميدان موزع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان هجومي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

كيفين دي بروين | تفييم فيفا 21: 91 | بالإضافة إلى مؤهلاته الهجومية الخارقة للعادة، بات دي بروين رفقة جوارديولا أكثر اكتمالًا، بعد أن أصبح يُساهم بشكل فعّال في العمل الدفاعي بتحركاته المميزة وضغطه المتواصل. أحد أفضل اللاعبين في مركزه بل في العالم.

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برونو فيرنانديس | تفييم فيفا 21: 87 | منذ وصوله لمانشستر يونايتد، تمكن برونو فيرنانديس من القيام بنقلة نوعية في جودة الفريق، ليتحول في ظرف أسابيع قليلة لأهم لاعب داخل منظومة سولشاير. ذكي تكتيكيًا، ذو روح قيادية وقدرة كبيرة على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

باولو ديبالا | تقييم فيفا 21: 88 | تطور مستمر لموهبته الرائعة، والتي تضعه اليوم في مصاف أفضل اللاعبين في العالم. لعبه إلى جانب أساطير مثل ميسي ورونالدو سيُساعده على النضوج أكثر وربما التحول للاعب بحجمهم ذات يوم.

حكيم زياش | تقييم فيفا 21: 85 | كان العقل المدبر داخل أياكس أمستردام، وهو في الطريق ليُصبح كذلك في تشيلسي. تمريرات ساحرة وانطلاقات مميزة جدًا على الجهة اليمنى من الملعب، وتعلق عليه أمال كبيرة في فريق لامبارد هذا الموسم..

توماس مولر | تقييم فيفا 21: 88 | أحد اللاعبين الذين صنعوا إنجاز بايرن ميونيخ في الموسم الماضي بعد أن استعاد كامل مستواه وأصبح ماكينة لتمرير الكرات الحاسمة بل وتسجيلها. علامة فارقة في بايرن ميونيخ.