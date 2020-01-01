تصويت FIFA 21 | من أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم؟

ليفاندوفسكي، مبابي، بنزيمة، رونالدو أو هالاند...من أفضل رأس حربة في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وصلاح مع ماني بمركزي الجناحين، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل رأس حربة من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

كريم بنزيمة | تقييم فيفا 21 : 89 | المُهاجم الفرنسي يقدم مستويات مميزة مع ريال مدريد وكان حاسمًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي. مميز في تحركاته داخل وخارج منطقة الجزاء ويساهم بشكل فعال في البناء الهجومي لفريقه.

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روبيرت ليفاندوفسكي | تقييم فيفا 21: 91 | أرقام ليفاندوفسكي في الموسم الماضي لا تُصدق، والأهم من ذلك أن أهدافه كانت حاسمة في تحقيق فريقه لموسم تاريخي حصد فيه الأخضر واليابس. الأفضل في العالم حسب فيفا.

كريستيانو رونالدو | تقييم فيفا 21: 92 | رونالدو مثل النبيذ المعتق، كلما طال عمره كلما زادت قيمته! الدون هداف لا غبار عليه ولا يتوقف عن إثبات ذلك متى ما أتيحت له الفرصة. واحد من اللاعبين الذين نافسوا على جائزة الأفضل هذه السنة

إرلينج هالاند | تقييم فيفا 21: 84 | هدّاف بوروسيا دورتموند لا يتوقف عن التسجيل، أمام المرمى، يعد هالاند ظاهرة بمعنى الكلمة، فهو يعشق الشباك ونادرًا ما يخطئ طريقها. قوي بدنيًا، سريع ومميز في الكرات الهوائية.

كيليان مبابي | تقييم فيفا 21: 90 | الموهبة الأكبر في كرة القدم حاليًا...منحنى تطوره لا يُصدق ولا يتوقف عن تسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه. أرقامه لا تُصدق بالنسبة للاعب في عمر الـ22، والبعض يرشحه للتربع على عرش كرة القدم في السنوات المقبلة.