تصويت FIFA 21 | من أفضل مُدرب في العالم؟

زيدان، كلوب، فليك، كونتي أم جوارديولا؟ من كان الأفضل في 2020

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين والمدرب الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وصلاح مع ماني بمركزي الجناحين ورونالدو بمركز رأس الحربة، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل مدرب في العالم:

زين الدين زيدان | المُدرب االفرنسي بصم على سنة معقولة جدًا، حيث تمكن من الظفر بالدوري الإسباني مع ريال مدريد وبدأ الموسم الحالي بشكل ممتاز، حيث يتصدر الدوري رفقة أتلتيكو مدريد وتأهل للدور الثاني من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا كمتصدر.

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هانس فليك | المدرب الألماني كان المفاجأة السارة هذه السنة، حيث تمكن من الظفر بكل الألقاب المتاحة أمامه مع البايرن، ففاز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والألماني.

جوزيب جوارديولا | المُدرب الكتلوني لم يبصم على أفضل سنواته على الإطلاق، لكنه يبقى قطعًا من بين الصفوة في عالم التدريب. السيتي مازال يملك هوية مدربه، لكن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات.

يورجن كلوب | المُدرب الألماني الثاني في القائمة، والذي نجح في إنهاء غياب فريقه عن الفوز بالدوري لـ30 سنة بالتمام والكمال. كلوب مدرب مميز تكتيكيًا، لكنه يُحسن التعامل مع لاعبيه أيضًا وذلك المزيج يجعل منه مدربًا مثاليًا.

أنطونيو كونتي | بصم الإنتر في الموسم الماضي على أفضل مستوياته منذ فترة ليست بالقليلة، حيث احتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة يتيمة عن البطل اليوفي، كما بلغ نهائي الدوري الأوروبي الذي انهزم فيه أمام إشبيلية.