تصويت FIFA 21 | من أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء اللامعة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أليكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس بمركز المدافع الأيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

جيورجيو كيليني | تفييم فيفا 21: 87 | أحد أشرس المُدافعين في السنوات الأخيرة وأقواهم بدنيًا، ولعل اليوفي افتقد له كثيرًا الموسم الماضي بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها. أحد مراجع مركز قلب الدفاع في السنوات الأخيرة.

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خاليدو كوليبالي | تفييم فيفا 21: 88 | يصفه الكثيرون بأحد أفضل المُدافعين في العالم وقد قام بخطوات مميزة في مسيرته خلال آخر ثلاثة مواسم. قوي بدنيًا، ممتاز في التعامل بالكرة والخروج بها من الخلف وجيد في الكرات الهوائية.

آيمريك لابورت | تقييم فيفا 21: 87 | آخر المستفيدين من دروس جوارديولا التكتيكية ليُصبح اليوم أحد أفضل المُدافعين في أوروبا. ميزته الأهم أنه مرن ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، كما أنه مميز جدًا في التعامل مع الكرة وذكي في التمركز.

كليمون لونجلي | تقييم فيفا 21: 85 | رغم التراجع الكبير في دفاع البارسا في الموسم الماضي، إلا أن لونجلي أظهر في أكثر من مناسبة مستويات كبيرة جعلته اللاعب الأهم في الخط الخلفي للبلاوجرانا. رزين وجيد في الخروج بالكرة من الخلف، كما أنه ممتاز في المواجهات الثنائية والكرات العالية.

دافيد ألابا | تقييم فيفا 21: 84 | وسط الصعود الصاروخي لظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، اضطر ألابا لإيجاد مكان آخر للظهور فيه كأساسي مع البايرن، فكان قلب الدفاع ملجأه الذي تألق فيه وفاز فيه بكل الألقاب المتاحة أمامه في الموسم الماضي. ألابا مُدافع مثالي في بناء الهجمة، سريع جدًا ويقرء تحركات خصمه بشكل رائع. من بين الأفضل في العالم.

فمن أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟