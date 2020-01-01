تصويت FIFA 21 | من أفضل جناح أيمن في العالم؟

صلاح، محرز، ميسي، جنابري أو سانشو..من بين هؤلاء يستحق التواجد في تشكيل العام؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وماني بأفضل جناح أيسر، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

ليونيل ميسي | تفييم فيفا 21: 93 | ذكر اسمه فقط يغني عن أي تعريف أو إشادة، فالأمر يتعلق البرغوت الذي فاز بالكرة الذهبية ست مرات، وحصد الأخضر واليابس مع البلاوجرانا..

المزيد من الفرق

محمد صلاح | تفييم فيفا 21: 90 | الفرعون المصري يواصل التقدم في مسيرته بخطوات ثابتة ليُصبح أحد أساطير الكرة العربية ونادي ليفربول. صلاح تُوّج بدوري أبطال أوروبا مع الريدز وأضاف له لقب الدوري ليُصبح من بين اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الكرة العالمية.

رياض محرز | تقييم فيفا 21: 85 | نجح محرز في فرض نفسه بشكل أكبر داخل مانشستر سيتي ليُصبح واحدًا من بين الركائز الأساسية في تشكيل بيب جوارديولا. أرقامه في الموسم الماضي كانت الأقرب لتلك التي مكنته من حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنحليزي سنة 2016..

سيرج جنابري | تقييم فيفا 21: 85 | واحد من العلامات الفارقة في موسم بايرن ميونيخ التاريخي. جناح عصري بقدرة كبيرة على التوغل لمنطقة الجزاء وخلق الزيادة العددية في عمق الملعب. سريع مكير وذو تسديدات رائعة.

جايدون سانشو | تقييم فيفا 21: 87 | واحد من بين أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية، ومن المتوقع أن يحمل المشعل بعد ميسي ورونالدو في السنوات المقبلة. نجم دورتموند الأول رفقة هالاند، وإن واصل تطوره فلا شك أننا سنراه في فريق آخر في الصيف المقبل.