FIFA 21

تصويت FIFA 21 | ماني أفضل جناح أيسر في العالم

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Sadio Mane
ماني يتفوق على أميز اللاعبين في العالم في مركزه وينضم للتشكيل المثالي

نجح السنغالي ساديو ماني في الفوز بتصويت فيفا 21 لأفضل جناح أيسر في العالم، وذلك بعد أن حصل على قرابة الـ8300 صوت من أصل 25 ألف مُصوّت.

وعرف التصويت صراعًا محتدمًا بين ماني وراشفورد، حيث كانت النسب متقاربة جدًا حتى آخر اللحظات، لكن السنغالي تفوق بفارق بسيط، بعد أن تحصل ماني على 33% من مجموع الأصوات، فيما تحصل الإنجليزي على 31%.

نيمار كان بدوره في السباق، حيث تحصل على 22% من مجموع الأصوات (+5600)، فيما حل سون هيونع مين في المركز الرابع بـ12% من الأصوات (+3000)، أما سترلينج فقد حل في المركز الأخير بـ3% من الأصوات.

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