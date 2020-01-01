تصويت FIFA 21 | ماني أفضل جناح أيسر في العالم

ماني يتفوق على أميز اللاعبين في العالم في مركزه وينضم للتشكيل المثالي

نجح السنغالي ساديو ماني في الفوز بتصويت فيفا 21 لأفضل جناح أيسر في العالم، وذلك بعد أن حصل على قرابة الـ8300 صوت من أصل 25 ألف مُصوّت.

وعرف التصويت صراعًا محتدمًا بين ماني وراشفورد، حيث كانت النسب متقاربة جدًا حتى آخر اللحظات، لكن السنغالي تفوق بفارق بسيط، بعد أن تحصل ماني على 33% من مجموع الأصوات، فيما تحصل الإنجليزي على 31%.

نيمار كان بدوره في السباق، حيث تحصل على 22% من مجموع الأصوات (+5600)، فيما حل سون هيونع مين في المركز الرابع بـ12% من الأصوات (+3000)، أما سترلينج فقد حل في المركز الأخير بـ3% من الأصوات.

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