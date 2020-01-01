تصويت FIFA 21 | كوليبالي أفضل قلب دفاع أيسر في العالم

المدافع السنغالي يتفوق على كيليني ويظفر بمكانه في تشكيل السنة المثالي

نجح مُدافع نابولي "خاليدو كوليبالي" في التفوق على منافسه المباشر جيورجيو كيليني والفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيسر في العالم، وذلك بعد صراع مُحتدم استمر طيلة الأسبوع وعرف مشاركة أكثر من 13 ألف مصوّت.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين في العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألسكندر أرنولد ثم مركز قلب الدفاع الأيمن الذي فاز به سيرخيو راموس.

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وحصل كوليبالي على نسبة 31% من مجموع الأصوات، متفوقًا على الإيطالي جيورجيو كيليني الذي حل في المركز الثاني برصيد 29%.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الإسباني آيمريك لابورت والذي حصل على مجموع 16% من الأصوات، غير بعيد عن صاحب المركز الرابع دافيد ألابا (12%) وصاحب المركز الخامس كليمون لونجليه (12%).

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت مركز الظهير الأيسر.