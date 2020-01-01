تصويت FIFA 21 | كريستيانو رونالدو أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم

كريستيانو رونالدو يتفوق على كل منافسيه ويُتوّج كأفضل رأس حربة في العالم

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الفوز بتصويت أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم وذلك بعد أن تفوق على ثلة من أفضل مهاجمي العالم في التصويت الذي أطلقه جول برعاية FIFA 21 من أجل تحديد التشكيل المثالي لسنة 2020.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وماني مع صلاح بمركزي الجناحين، تمكن كريستيانو رونالدو من حجز المكان الأخير في التشكيل المثالي لسنة 2020.

المزيد من الفرق

إذ تحصل نجم يوفنتوس على 39% من مجموع الأصوات التي فاق عددها 25000، فيما جاء متبوعًا بنجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي الذي حظي بـ25% من الأصوات (6144)..

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب كريم بنزيمة الذي حظي بـ13 في المئة من الأصوات، ثم جاء متبوعًا بهالاند ومبابي على التوالي بنسبة 12% لكل منهما

انتظرونا غدًا في تصويت أفضل مدرب في العالم.