تصويت FIFA 21 | زين الدين زيدان أفضل مُدرب في العالم

زيدان يتفوق على كل منافسيه ويُتوّج كأفضل مدير فني في العالم

تمكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الفوز بتصويت أفضل مدرب في العالم وذلك بعد أن تفوق على ثلة من أفضل المدربين في التصويت الذي أطلقه جول برعاية FIFA 21 من أجل تحديد التشكيل المثالي لسنة 2020.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم لوكا مودريتش بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وماني مع صلاح بمركزي الجناحين وكريستيانو رونالدو بمركز رأس الحربة، تمكن زيدان من حجز مكان المدرب في التشكيل المثالي لسنة 2020.

المزيد من الفرق

إذ تحصل مدرب ريال مدريد على 38% من مجموع الأصوات التي فاق عددها 12000، فيما جاء متبوعًا بمدرب بايرن ميونيخ هانز فليك الذي حظي بـ29% من الأصوات (+3500)..

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب يورجن كلوب الذي حظي بـ21 في المئة من الأصوات، ثم جاء متبوعًا بجوارديولا وكونتي بنسبتي 8% و4% على التوالي.

وبهذا نكون قد بلغنا نهاية تصويت التشكيل المثالي لسنة 2020.