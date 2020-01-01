تصويت FIFA 21 | جوشوا كيميتش أفضل ارتكاز دفاعي في العالم

اللاعب الألماني يكتسح التصويت متفوقًا على زمرة من أفضل اللاعبين في مركزه

تمكّن متوسط ميدان بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني "جوشوا كيميتش" من التفوق على كل منافسيه والظفر بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم بعد أن حصل على أكثر من 21 ألف صوت في التصويت الذي نافسه فيه 4 لاعبين آخرين.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول رأيهم في أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي، فيما فاز أندرو فاز أندرو روبرتسون بمركز الظهير الأيسر.

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وحصل كيميتش على 69% من مجموع الأصوات، تم جاء متبوعًا بالبرازيلي كاسيميرو الذي حصل على 20% من الأصوات.

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أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب نجولو كانتي الذي حصل على 5% من الأصوات، فيما جاء فابينيو وهندرسون في المركز الرابع والخامس على التوالي.

انتظرونا يوم الاثنين في استفتاء وسط الميدان الموزع.