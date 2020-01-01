تصويت FIFA 21 | توماس مولر أفضل متوسط ميدان هجومي في العالم

توماس مولر يتفوق على كيفين دي بروين، حكيم زياش، برونو فيرنانديز وباولو ديبالا

نجح الألماني توماس مولر في الفوز بتصويت فيفا 21 لأفضل متوسط ميدان هجومي في العالم، وذلك بعد أن حصل على أكثر من 20 ألف صوتًا من أصل 49 ألف مُصوّتًا.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي والظهير الأيسر الذي كان من نصيب أندرو روبرتسون، فيما فاز كيميتش بتصويت أفضل ارتكاز دفاعي في العالم، ويعقبه لوكا مودريتش كأفضل متوسط ميدان موزع.

وحصل برونو فيرنانديز الذي حلّ في المركز الثاني على 23% من الأصوات، أي أكثر من 11 ألف صوت، وجاء متبوعًا بحكيم زياش الذي حصل على 17% من مجموع الأصوات.

المزيد من الفرق

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب كيفين دي بروين الذي حصل 16% من مجموع الأصوات، فيما حصل ديبالا على 2% فقط، محتلًا بذلك المركز الأخير.