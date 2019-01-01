تصويت FIFA 20 | من أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم؟

ليفاندوفسكي، جريزمان، سواريز، مبابي أو أجويرو...من أفضل رأس حربة في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وزياش بأفضل متوسط ميدان هجومي ورونالدو مع ميسي بمركزي الجناحين، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل رأس حربة من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

لويس سواريز | تقييم فيفا 20 : 89 | رغم تراجع مستواه في بعض الفترات، إلا أنه يبقى بلا شك أحد أفضل القناصين في العالم. هدّاف مميز ودرجة التفاهم مع ميسي بلغت أوجها.

روبيرت ليفاندوفسكي | تقييم فيفا 20: 89 | بدأ الموسم الجديد بعقلية مغايرة ورغبة في دك الشباك دكًا، فكانت أرقامه لا تُصدّق أبدًا. هدّاف بالفطرة ومن الصعب التفوق عليه داخل منطقة الجزاء.

أنطوان جريزمان | تقييم فيفا 20: 89 | بعد ترنح كبير، وقع جريزمان أخيرًا في صفوف برشلونة حيث مازال يبحث عن نفسه وعن التأقلم مع ميسي وسواريز. مميز في التحرك في المساحات الضيقة وجيد جدًا في الإنهاء.

سيرخيو أجويرو | تقييم فيفا 20: 89 | استعاد رغبته في التهديف وقاد خط هجوم مانشستر سيتي في الموسم الماضي من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي بفضل أداءٍ هجومي مميز

كيليان مبابي | تقييم فيفا 20: 89 | الموهبة الأكبر في كرة القدم حاليًا...منحنى تطوره لا يُصدق ولا يتوقف عن تسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه. أرقامه لا تُصدق بالنسبة للاعب في عمر الـ21، والبعض يرشحه للتربع على عرش كرة القدم في السنوات المقبلة.