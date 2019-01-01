تصويت FIFA 20 | من أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيسر في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء اللامعة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم أليكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس بمركز المدافع الأيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

جيورجيو كيليني | تفييم فيفا 20: 89 | أحد أشرس المُدافعين في السنوات الأخيرة وأقواهم بدنيًا، ولعل اليوفي يفتقد له كثيرًا هذا الموسم بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مطلع الموسم. أحد مراجع مركز قلب الدفاع في السنوات الأخيرة.

خاليدو كوليبالي | تفييم فيفا 20: 90 | يصفه الكثيرون بأحد أفضل المُدافعين في العالم وقد قام بخطوات مميزة في مسيرته خلال آخر موسمين. قوي بدنيًا، ممتاز في التعامل بالكرة والخروج بها من الخلف وجيد في الكرات الهوائية.

آيمريك لابورت | تقييم فيفا 20: 87 | آخر المستفيدين من دروس جوارديولا التكتيكية ليُصبح اليوم أحد أفضل المُدافعين في أوروبا. ميزته الأهم أنه مرن ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، كما أنه مميز جدًا في التعامل مع الكرة وذكي في التمركز.

يان فيرتونخين | تقييم فيفا 20: 87 | كان من أهم لاعبي توتنهام الذين نجحوا في مفاجأة الجميع والعبور لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. لاعب أشول آخر مميز في الخروج بالكرة من الخلف وبروح قيادية كبيرة.

صاوميل أومتيتي | تقييم فيفا 20: 86 | الفائز بتصويت الموسم الماضي تراجع بشكل جلي هذا الموسم بسبب الإصابة التي حلت به وجعلت يغيب عن جزء مهم من مباريات برشلونة. رغم ذلك، البارسا مازال يعلق أمالًا كثيرة على تعافيه واستعادته للمستوى الذي جعل منه أحد أهم اللاعبين في مركزه.