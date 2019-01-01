تصويت FIFA 20 | ليونيل ميسي أفضل جناح أيمن في العالم

صراع كبير في تصويت فيفا 20 بين ميسي وصلاح ومحرز

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بتصويت فيفا 20 لأفضل جناح أيمن في العالم، وذلك بعد أن حصل على قرابة الـ11 ألف صوتًا من أصل 28500 ألف مُصوّت، في صراع طاحن مع النجم الجزائري رياض محرز.

وعرف التصويت تغيرات كثيرة منذ انطلاقه، حيث تبادل النجم الأرجنتيني ميسي الصدارة بشكل مستمر مع النجم الجزائري رياض محرز الذي وجد دعمًا كبيرًا جدًا من مواطنيه.

وحصل نجم البارسا على 38% من مجموع الأصوات وجاء متبوعًا مباشرة بمحرز الذي تحصل على 36%، أي 10200 صوتًا.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب محمد صلاح الذي حصد 24% من الأصوات (6700)، فيما جاء مين سون وسترلينج في المركز الرابع والخامس على التوالي، بفارق بضعة أصوات.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت أفضل رأس حربة في العالم.