تصويت FIFA 20 | كوليبالي أفضل قلب دفاع أيسر في العالم

المدافع السنغالي يتفوق على كيليني ويظفر بمكانه في تشكيل السنة المثالي

نجح مُدافع نابولي "خاليدو كوليبالي" في التفوق على منافسه المباشر جيورجيو كيليني والفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيسر في العالم، وذلك بعد صراع مُحتدم استمر طيلة الأسبوع وعرف مشاركة قرابة الأربعة ألاف مصوّت.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألسكندر أرنولد ثم مركز قلب الدفاع الأيمن الذي فاز به سيرخيو راموس.

وحصل كوليبالي على نسبة 45% من مجموع الأصوات، متفوقًا على الإيطالي جيورجيو كيليني الذي حل في المركز الثاني برصيد 29%.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الإسباني آيمريك لابورت والذي حصل على مجموع 13% من الأصوات، غير بعيد عن صاحب المركز الرابع صامويل أومتيتي الذي فاز بتصويت السنة الماضية، والذي لم يحصل هذه السنة سوى على 414 صوتًا.

أما المركز الخامس والأخير فقد كان من نصيب يان فيرتونخين بنسبة أصوات لا تتعدى 2%.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت مركز الظهير الأيسر.