تصويت FIFA 20 | كروس أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم

كروس يتفوق على زمرة من أفضل اللاعبين في مركزه ويُتوج كأفضل متوسط ميدان موزع في العالم

نجح الألماني "توني كروس" في الظفر بلقب أفضل متوسط ميدان موزع في العالم، وذلك بعد أن تفوق على كل منافسيه في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع فيفا 20.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي والظهير الأيسر الذي كان من نصيب أندرو روبيرتسون، فيما فاز كانتي بمركز الارتكاز.

وحصل كروس على 51% من الأصوات، متفوقًا بذلك على منافسه المباشر الفرنسي بول بوجبا الذي حصل على نسبة 33% من مجموع الأصوات الذي بلغ 8500 صوتًا.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب لوكا مودريتش بنسبة 9%، فيما احتل تياجو ألكانتارا وداني باريخو المركز الرابع والخامس على التوالي.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت جديد