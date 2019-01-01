تصويت FIFA 20 | سيرخيو راموس أفضل قلب دفاع أيمن في العالم

صراع طاحن بين راموس وفيرجيل فان دايك انتهى بفوز قائد الفريق الملكي

نجح قائد ريال مدريد "سيرخيو راموس" في التفوق على منافسه المباشر فيرجيل فان دايك والفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيمن في العالم، وذلك بعد صراع مُحتدم استمر طيلة الأسبوع وعرف مشاركة قرابة الـ19 ألف مصوّت.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألسكندر أرنولد.

ونجح راموس في استعادة مكانه في التشكيل المثالي لهذه السنة، بعد أن فقده في الموسم الماضي لصالح مُدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

إذ حصل اللاعب الأندلسي على ما يُقارب 9500 صوتًا، بنسبة 51% من مجموع الأصوات، فيما حصل مُدافع ليفربول فيرجيل فان دايك على 7200 صوت، بنسبة 39%.

أما المركز الثالث فقد كان لمُدافع برشلونة جيرارد بيكيه الذي حصل على ما يفووق الـ1350 صوتًا، فيما تحصل جودين على 2% من الأصوات وهومليس على 1%.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت أفضل قلب دفاع أيمن في العالم.