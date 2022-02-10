تصنيف فيفا | قفزة هائلة لمصر .. وتراجع السعودية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر يناير حتى 10 فبراير 2022، والذي شهد تقدمًا للمنتخب المصري، بينما تراجع المنتخب السعودي في التصنيف، بينما شهدت قائمة العشرة الأوئل تغييرًا طفيفًا.

وشهد شهر يناير إثارة في الأجندة الدولية للمنتخبات، بعد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بالإضافة إلى استمرار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بباقي القارات.

أبرز ما في التصنيف كان تقدم المنتخب السنغالي إلى المركز الثامن عشر في الترتيب العالمي، وفي صدارة المنتخبات الإفريقية، كما أيضًا تقدم منتخب جامبيا 25 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ125 عالميًا، بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف المنتخبات العالمية، في ظل مطاردة المنتخب البرازيلي له، حيث اتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، بعد أن كان نقطتين فقط في آخر تصنيف.

وتراجع المنتخب الإنجليزي مركزًا، ليحتل المركز الخامس بعد أن كان رابعًا، وتقدم المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الرابع بدلًا من الخامس.

ترتيب أول عشرة منتخبات في تصنيف "فيفا"

1- بلجيكا: 1828.45 نقطة.

2- البرازيل: 1823.42 نقطة.

3- فرنسا: 1786.15 نقطة.

4- الأرجنتين: 1766.99 نقطة.

5- إنجلترا: 1755.52 نقطة.

6- إيطاليا: 1740.77 نقطة.

7- إسبانيا: 1704.75 نقطة.

8- البرتغال: 1660.25 نقطة.

9- الدنمارك: 1654.54 نقطة.

10- هولندا: 1653.73 نقطة.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022

ترتيب أول عشرة منتخبات عربية في تصنيف "فيفا"

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الـ24 عالميًا، ليتصدر قائمة المنتخبات العربية، في ظل تراجع منتخب تونس إلى المركز 36.

المنتخب المصري تقدم إلى المركز 34 بعد أن كان 45 الشهر الماضي، بينما تراجع تصنيف المنتخب السعودي إلى الـ53 عالميًا.

24- المغرب: 1587.78 نقطة.

34- مصر: 1497.05 نقطة.

36- تونس: 1489.92 نقطة.

43- الجزائر: 1460.93 نقطة.

52- قطر: 1437.91 نقطة.

48- المملكة العربية السعودية: 1433.95 نقطة.

69- الإمارات العربية المتحدة: 1353.1 نقطة.

74- العراق: 1325.44 نقطة.

79- عمان: 1301 نقطة.

89- البحرين: 1263.61 نقطة.

وشهد التصنيف تقدمًا ملحوظًا للمنتخب المصري ليحتل وصافة المنتخبات العربية، بينما تراجع المنتخب السعودي لصالح قطر، ودخل المنتخب البحريني القائمة، بينما خرج منها المنتخب السوري.

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