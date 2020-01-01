تصنيف فيفا .. تونس تواصل التصدر ومصر والسعودية في مراكز متأخرة

لا جديد في ظل فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر سبتمبر الجاري، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت جميع المنافسات والتصفيات القارية في العالم أجمع، بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي أجبر الاتحاد الدولي "فيفا"، على تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولم يشهد التصنيف تغييرًا كبيرًا، حيث ظلت المنتخبات العربية متمسكة بمراكزها، حيث يتصدر المنتخب التونسي قائمة المنتخبات العربية، باحتلاله المركز الـ27 عالميًا، ويأتي بعده الجزائر بالمركز 35، ثم المغرب 43 على مستوى العالم.

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المنتخب المصري احتل المركز الرابع عربيًا والـ51 عالميًا، ثم قطر الخامس عربيًا و55 عالميًا، ثم المملكة العربية السعودية السادس عربيًا وفي المركز الـ66 عالميًا.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا والـ70 عالميًا، ويليه المنتخب الإماراتي الثامن عربيًا والـ71 عالميًا، ثم سوريا 79 والتاسع عربيًا، ولينان العاشر عربيًا والـ90 عالميًا.

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وعلى المستوى قارة إفريقيا، يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي، والجزائر الرابع والمغرب الخامس ومصر السابع.

أما على مستوى قارة آسيا، يأتي المنتخب القطري في المركز الخامس، والسعودية السادس والعراق السابع والإمارات الثامن.