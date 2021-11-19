تصنيف فيفا | تقدم السعودية .. والفراعنة يضمنون موقعهم بقرعة المونديال

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر نوفمبر 2021، والذي شهد تقدمًا للمنتخب السعودي، بينما تراجع المنتخب المصري في التصنيف، بينما شهدت قائمة العشرة الأوئل تغييرات.

وشهد شهر نوفمبر إثارة في الأجندة الدولية للمنتخبات، في ظل الاقتراب أكثر من كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وأقيمت جولات في التصفيات في جميع القارات.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف المنتخبات العالمية، في ظل مطاردة المنتخب البرازيلي له، حيث تقلص الفارق بينهم إلى نقطتين فقط، بعد أن كان 12 نقطة الشهر الماضي.

وتراجع المنتخب الإيطالي مركزين، ليحتل المركز السادس بعد أن كان رابعًا، وتراجع المنتخب المكسيكي إلى المركز الرابع عشر، ليدخل منتخب هولندا لقائمة العشرة الأوائل.

ترتيب أول عشرة منتخبات في تصنيف "فيفا"

1- بلجيكا: 1828.45 نقطة.

2- البرازيل: 1826.35 نقطة.

3- فرنسا: 1786.15 نقطة.

4- إنجلترا: 1755.52 نقطة.

5- الأرجنتين: 1750.51 نقطة.

6- إيطاليا: 1740.77 نقطة.

7- إسبانيا: 1704.75 نقطة.

8- البرتغال: 1660.25 نقطة.

9- الدنمارك: 1654.54 نقطة.

10- هولندا: 1653.73 نقطة.

📈تصنيف FIFA العالمي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021:

🇧🇪 بلجيكا @BelRedDevils تُحافظ على صدارتها 🔝

🇳🇱 هولندا تعود إلى العشرة الأوائل 🔙

🇮🇹 إيطاليا @Azzurri_AR تتراجع مركزين ⬇️

⚽️ لُعبت 145 مباراة دولية هذا الشهر



التصنيف الكامل 👇🏼https://t.co/BtFnC5rZCh pic.twitter.com/wpRPBLQpUZ — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 19, 2021

ترتيب أول عشرة منتخبات عربية في تصنيف "فيفا"

وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الـ28 عالميًا، ليتصدر قائمة المنتخبات العربية، في ظل تراجع منتخب تونس إلى المركز 29 بعد أن كان الشهر الماضي 27.

المنتخب المصري تراجع إلى المركز الـ45 عالميًا بعد أن كان 44، بينما ارتفع تصنيف المنتخب السعودي إلى الـ48 بدلًا من 49 الشهر الماضي.

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28- المغرب: 1561.68 نقطة.

29- تونس: 1512.13 نقطة.

32- الجزائر: 1508.54 نقطة.

45- مصر: 1449.51 نقطة.

48- المملكة العربية السعودية: 1441.17 نقطة.

51- قطر: 1431.01 نقطة.

70- الإمارات العربية المتحدة: 1350.41 نقطة.

75- العراق: 1335.58 نقطة.

78- عمان: 1307.09 نقطة.

85- سوريا: 1269.96 نقطة.

وبهذا التصنيف، تأكد المنتخب المصري بأنه سيكون ضمن التصنيف الثاني بقرعة الدور النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2022، بينما سيتواجد الثلاثي المغرب وتونس والجزائر في التصنيف الأول بالتصفيات الإفريقية.