تصنيف فيفا .. تأخر مصر والسعودية .. والجزائر تتقدم

تأخر في تصنيف منتخبي مصر والسعودية، والجزائر تتقدم على مستوى قارة إفريقيا والعالم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر أكتوبر الجاري، بعد عودة الكرة مجددًا بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت جميع المنافسات والتصفيات القارية في العالم أجمع، بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي أجبر الاتحاد الدولي "فيفا"، على تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولم يشهد التصنيف تغييرًا كبيرًا، حيث ظلت المنتخبات العربية متمسكة بمراكزها، حيث يتصدر المنتخب التونسي قائمة المنتخبات العربية، باحتلاله المركز الـ26 عالميًا، ويأتي بعده الجزائر بالمركز 30، ثم المغرب 39 على مستوى العالم.

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المنتخب المصري احتل المركز الرابع عربيًا والـ52 عالميًا، ثم قطر الخامس عربيًا و57 عالميًا، ثم المملكة العربية السعودية السادس عربيًا وفي المركز الـ67 عالميًا.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا والـ70 عالميًا، ويليه المنتخب الإماراتي الثامن عربيًا والـ74 عالميًا، ثم سوريا 79 والتاسع عربيًا، وسلطنة عمان العاشر عربيًا والـ82 عالميًا.

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وعلى المستوى قارة إفريقيا، يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي، والجزائر الثالث والمغرب الخامس ومصر السابع.

أما على مستوى قارة آسيا، يأتي المنتخب القطري في المركز الخامس، والسعودية السادس والعراق السابع والإمارات الثامن.