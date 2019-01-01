تصنيف فيفا | بلجيكا تنهي 2019 في الصدارة

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما استمر منتخب فرنسا في المركز الثاني متفوقًا على البرازيل صاحبة المركز الثالث ثم انجلترا رابعًا.

ولم يحدث أي تغيير في ترتيب أول 10 منتخبات بل حافظت أوروجواي وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا على مراكزهم من الخامس إلى العاشر.

📈النسخة الأخيرة من تصنيف FIFA العالمي لعام 2019!

-🇧🇪 بلجيكا احتفظت بالقمة 🔝 للعام الثاني

-🇶🇦 قطر الارتقاء الأكبر هذا العام⬅️ 🆙138 نقطة⬅️ 38 مركز

-🇩🇿 الجزائر ثاني أفضل ارتقاء في 2019⬅️ 32 مركز

-🇯🇵 اليابان على قمة آسيا والسنغال 🇸🇳 في صدراة أفريقيا

تفاصيل👈https://t.co/3xkYm4gukQ pic.twitter.com/93yFSyyt68 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 19, 2019

وتعد قطر أكثر بلد تقدمت في الترتيب خلال 2019 بواقع 38 مركزًا، إذ أنهت 2018 محققة 1258 نقطة ووصلت في نهاية 2019 إلى 1396 نقطة.

أما الجزائر فهي ثاني منتخب نجح في تحقيق أكبر عدد من النقاط بواقع 135 نقطة عن العام الماضي تليها منتخب اليابان.

وسوف يُصدر التصنيف القادم في 20 فبراير من العام المقبل.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية لم تحقق أي تغيير في التصنيف خلال الشهر الأخير.