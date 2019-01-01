تصنيف الفيفا | قطر والجزائر الأكثر تقدمًا خلال عام 2019

تعرف على ترتيب أندية الفيفا للمنتخبات العربية

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر الجاري.

ومع نهاية العام حقق المنتخب القطري القفزة الأكبر خلال 2019، حيث يُعد المنتخب الأكثر حصولاً على نقاط في العالم، حيث حصل على 138 نقطة بفضل تتويجه بكأس آسيا، متقدمًا 38 مركز عن بداية العام.

المنتخب الثاني الذي تقدم بشكل ملحوظ عالميًا هو المنتخب الجزائري والذي جمع 135 نقطة بفضل تتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 27 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا ليرتقي مركزين، كما استمر الجزائر في المركز الرابع أفريقيًا محتلاً المركز 35.

المنتخب المغربي حافظ على مركزه وحل في المركز الـ 43 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، كما تواجد المنتخب المصري مركزين ليصبح في المركز 51.

منتخب موريتانيا تقدم مركز ليصبح في المركز 100 كما حافظ المنتخب الليبي على المركز 101.

على صعيد عرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة، في الـ55 عالميًا والخامس آسيويًا،وتواجد المنتخب السعودي في المركز 67 عالميًا، وتواجدت العراق في المركز الـ 70 عالميًا، وحل منتخب الإمارات في الترتيب 71 عالميًا، واحتل المنتخب السوري الترتيب الـ 79 عالميًا ثم عمان في المركز 82 عالميًا.

لبنان حافظت على مركزها الـ 89 عالميًا والأردن في المركز 97 ثم البحرين في المركز 99 بعد ارتقاء مركز واحد، وفلسطين تواجدت في المركز 106 على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أنّ الترتيب مُنح اعتمادًا على نتائج الفرق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وكذلك تصفيات آسيا وكأس العالم.