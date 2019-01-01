تصنيف الفيفا : تقدم ملحوظ لعرب آسيا وقطر في الصدارة

المنتخب المصري حافظ على نفس مركز الـ49 عالميًا

حافظ المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن تواجد على رأس المنتخبات العربية في القارة الإفريقية، وذلك في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر الجاري.

وتواجد المنتخب التونسي الـ 29 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا ليُحافظ على نفس مركزه، وحافظ المنتخب الجزائري على مركزه الشهر الماضي حيث حل الـ 38 على الصعيد العالمي والرابع في إفريقيا.

المنتخب المغربي تراجع ثلاثة مراكز وحل في المركز الـ42 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، ثم المنتخب المصري حافظ على نفس مركز الـ49 عالميًا والسادس على الصعيد الإفريقي.

وحل المنتخب الليبي في المركز الـ103 عالمًيا متراجعًا مركز وحيد، ثم منتخب موريتانيا في المركز الـ105 عالميًا محافظًا على نفس ترتيبه.

على صعيد عرب آسيا، حافظت قطر في الصدارة، حيث تقدمت 5 مراكز لتصبح في الـ57 عالميًا والخماس آسيويًا، وتراجعت الإمارات مركزًا وحيدًا لتصبح في المركز الـ67 عالميًا، بينما تقدمت السعودية مركز وحيد لتصبح الـ69 عالميًا، وتقدم منتخب العراق 5 مراكز للمركز الـ 74 عالميًا.

كما تقدم ثم المنتخب السوري مركزين لُيصبح في المركز الـ83 عالميًا، وحافظ المنتخب العماني على مركزه الـ 84 على الصعيد العالمي.

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المنتخب اللبناني تقدم ثلاثة مراكز ليحصل في المركز الـ 91 على الصعيد العالمي، بينما حافظ المنتخب الأردني على مركزه ليحتل المركز الـ 98 على الصعيد العالمي، وأخيرًا تقدم منتخب فلسطين مركزين وحيدًا ليصبح في المركز 99 عالميًا، أمام منتخب البحرين فتقدم 4 مراكز ليصبح الـ 101 عالميًا.