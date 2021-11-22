تصميم غريب .. الكشف عن كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين عن كأس العرب التي سيتنافس على الفوز بها المنتخبات العربية في قطر، وقد جاءت بتصميم غريب.

كأس العرب تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري في الدوحة وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وستُلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلًا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ما هو تصميم كأس العرب؟

فيفا أعلن وصول الكأس اليوم إلى الدوحة، حيث أقيم حفل استقبال بسيط في مطار حمد الدولي، وذلك تمهيدًا لانطلاق جولة ترويجية في عدد من الأماكن الشهيرة والسياحية في قطر بهدف التعريف بالكأس والبطولة.

وكشف فيفا أن الكأس صُنعت من الذهب والفضة، وصممت بحيث تتضمن خريطة الوطن العربي مع كلمة "موطني"، عنوان إحدى أشهر قصائد الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، مع وجود قاعدة ذهبية تُمثل كتف يحمل الخريطة.

وقد تحدث جان فرانسوا باثي، مدير التسويق لدى فيفا، عن الكأس قائلًا حسبنا نقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "هذه الكأس الفريدة تُجسد قيمة البطولة وأهميتها. جميع كؤوس FIFA استثنائية وتجسّد قيم الحدث الذي تمثله - وكأس العرب FIFA على وجه الخصوص لها صلة عميقة بالحدث والمنطقة التي ستُقام فيها. إنها كأس مُذهلة ستُساهم في تحفيز الجمهور القطري قبل انطلاق البطولة."

⏳ العد التنازلي انطلق..أقل من شهر على انطلاق مهرجان كرة القدم العربية في الملاعب التي ستستضيف #WorldCup كأس العالم FIFA 🇶🇦



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ما هو تاريخ كأس العرب ومن هي المنتخبات المتوجة بالبطولة؟

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، ولكنها لم تُلعب سوى 8 مرات لأسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي للدول العربية.

وقد تُوجت العراق باللقب 4 مرات وتحمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتين، وحصدتها كل من مصر والمغرب وتونس مرة واحدة.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العرب عام 2012 في السعودية وتُوج بها المنتخب المغربي بعد فوزه نظيره الليبي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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