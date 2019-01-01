تصميم جديد لدرع الدوري المصري وتسليمه للأهلي
اتفق مسئولي اتحاد الكرة المصري، على تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز لتسليمه للأهلي بعد أن توج بالبطولة مؤخرًا.
وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري الممتاز بعد منافسة قوية مع الزمالك خلال الأمتار الأخيرة من عمر البطولة وحصول الأبيض على الوصافة.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة المصري اتفق مع الشركة المسئولة عن تصميم كأس الأمم الإفريقية لتنفيذ درع البطولة الجديد.
وسيتم تسليم الدرع للأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، خلال حفل سيقام عقب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت التقارير أنه سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه لبطل النسخة التي سوف تستكمل خلال الشهر الجاري.
صراع جديد بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية، فمن سيُتوج باللقب؟🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019
إليكم أبرز الأرقام قبل القمة المُرتقبة 👇 pic.twitter.com/NxX6HXLl7M