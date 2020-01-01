تصفيقات دائمة لضحايا كورونا بمدرجات إسبانيا وليجا لذوي الإعاقات الذهنية

دور رابطة الدوري الإسباني ليس رياضيًا فقط.. بل هناك دور اجتماعي وإنساني كذلك

يعود الدوري الإسباني لكرة القدم مجددًا بعد ثلاثة أشهر دون منافسات في إسبانيا بسبب الجائحة العالمية لفيروس كورونا الجديد، وسينطلق الموسم مجدداً مع مواجهة إشبيلية وريال بيتيس في الجولة الثامنة والعشرين.

وستكون مواجهة إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس هي المواجهة الأولى من أصل 110 مباراة متبقية للعب في هذا الموسم.

وسيتواصل الموسم دون انقطاع على مدار الأسابيع الستة المقبلة وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل، ومع تطور حالة الوباء في إسبانيا وإذن السلطات الصحية، ستقام المنافسات.

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وعمليًا، ستلعب منافسات الدوري الإسباني كل يوم ولمدة 39 يومًا متواصلة، على أن تنطلق المباريات في الساعة العاشرة مساء بتوقيت وسط أوروبا، بالإضافة إلى مباريات الواحدة والخامسة والسابعة والنصف.

ستكون ستة أسابيع من شغف كرة القدم مع المنافسة على القائمة في الدوري الإسباني لكرة القدم، ويتنافس برشلونة وريال مدريد على اللقب بفارق نقطتين لصاحب الصدارة الفريث الكتالوني.

تنتظرنا مجموعة من مباريات القمم ذات المستوى الكبير، تشمل برشلونة ضد أتلتيكو، وصدامات قوية بين المتصارعين على البطاقات الأوروبية.

أصبح استئناف المنافسات ممكناً بشكل كبير بفضل العمل الدؤوب من رابطة الدوري الإسباني خلال فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل، وبالتحديد، البرتوكول الشامل والمفصل الذي تم إعداده بالتعاون مع هيئات الصحة الإسبانية، الذي سمح بعودة الأندية للتدريبات بشكل آمن.

وستؤتي هذه الجهود المضنية لضمان سلامة جميع اللاعبين المحترفين ثمارها مع ضمان عودة كرة القدم أخيرًا باستئناف موسم الدوري في الحادي عشر من يونيو الجاري.

عودة الليجا تعني أن كل شيء آخر قريب من العودة، لذلك، فإن المصطلح الذي تم اختياره من قبل رابطة الدوري الإسباني يمثل أفضل شعور ناتج عن عودة البطولة يمثله هاشتاج نعود لنربح.

يتضمن هذا المفهوم الشامل العديد من الإجراءات التي قامت بها رابطو الدوري الإسباني للاحتفال بعودة كرة القدم مرة أخرى.حيث تم تنظيم 80 مبادرة وحدث خارج إسبانيا.

وتم أيضًا تصميم تحية دائمة لضحايا الوباء وأولئك الذين لم يعودوا معنا، مع بث صوت التصفيقات في الملاعب في الدقيقة 20 من كل مباراة من مباريات اللليجا.

رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم هي منظمة عالمية مبتكرة ومسؤولة اجتماعيًا تحظى بمكانة رائدة في قطاع الترفيه. وتضم هذه الرابطة الرياضية الخاصة الفرق العشرين المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإسباني وكذلك والفرق الـ22 المشاركة في دوري الدرجة الثانية، وهي مسؤولة عن تنظيم هذه المباريات الاحترافية الوطنية لكرة القدم.

وحظيت مباريات الدوري الإسباني لمموسم 2018/2019 بمتابعة أكثر من 2.7 مليار شخص حول العالم، ويقع المقر الرئيسي للرابطة في العاصمة الإسبانية مدريد، وتنشط في 55 دولة من خلال 11 مكتبًا و 46 ممثلاً. وتضطلع الرابطة بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مؤسستها الخيرية الخاصة، وهي أول دوري كرة قدم محترف في العالم ينظم بطولة دوري خاصة للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية.

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يذكر أن منافسات الدوري الإسباني قد توقفت في الحادي عشر من مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وظهور حالات إصابة بين اللاعبين والمدربين.