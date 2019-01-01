تصفيات يورو 2020 | هولندا تهزم بيلاروسيا وتقترب من التأهل

تغلب المنتخب الهولندي على مضيفه البيلاروسي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات يورو 2020.

سجل هدفي الفريق جورجينيو فينالدوم في الدقيقتين 32 و41، فيما سجل ستانيسلو دراهون هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 53.

بذلك يحتل المنتخب الهولندي صدارة مجموعته بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ألمانيا وأيرلندا الشمالية، حيث لعب الألمان مباراة أقل منهما.

على الناحية الأخرى تغلب المنتخب البلجيكي الذي حسم تأهله بالفعل في الجولة الماضية، على نظيره الكازاخستاني بهدفين دون رد.

سجل هدفي بلجيكا ميشي باتشواي في الدقيقة 21 وتوماس مونييه في الدقيقة 53.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب اسكتلندا على سان مارينو بستة أهداف دون رد، فيما ضرب المنتخب الروسي نظيره القبرصي بخماسية نظيفة.

تلك النتيجة تضمن تأهل الروس الذين رفعوا رصيدهم إلى 21 نقطة، يفوقهم بلجيكا بـ24 نقطة، ويليهم قبرص بـ10 نقاط.