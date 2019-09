تصفيات يورو 2020 | هولندا تسقط ألمانيا في عقر دارها

الهدف الدولي الأول لدي يونج..

تغلب المنتخب الهولندي على مضيفه الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة منافسات الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

بدأ الألمان بتشكيل مكون من: نوير – كلوسترمان – زوله – تاه – جينتر – كيميتش – كروس – شولز – جنابري – فيرنر – رويس

فيما دفع الطواحين بكل من: سيليسين – دومفرايس – دي ليخت – فان دايك – بليند – دي رون – فينالدوم – دي يونج – بروميس – ديباي – بابل

البداية أتت في الدقيقة التاسعة بهدف سيرجي جنابري جناح بايرن في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة حاسمة من الظهير الأيمن لوكاس كلوسترمان.

حافظ هذا الهدف على تقدم المانشافت طيلة الشوط الأول، وتحديداً حتى الدقيقة 59، حين سجل فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة هدفه الدولي الأول بعد تمريرة رايان بابل.

في الوقت ذاته أجرى رونالد كومان مدرب هولندا تبديلين بنزول دونيل مالين وبروبر بدلاً من دي رون ودومفرايس.

وفي الدقيقة 61 تحرك يواكيم لوف مدرب ألمانيا بتبديلين، حيث حل هافيرتز وإلكاي جوندوان على حساب تيمو فيرنر وماركو رويس.

وفي الدقيقة 66 سجل جوناثان تاه هدفاً عكسياً منح هولندا التقدم، ليرد عليه سريعاً توني كروس من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ولكن عاد البديل في الدقيقة 79 بهدف التقدم الثالث بعد تمريرة من لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم.

أخيراً أتى فينالدوم نفسه بهدف قتل المباراة في الدقيقة 91، بعد تمريرة من ممفيس ديباي.

بذلك يرفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، بينما يتصدر منتخب أيرلندا الشمالية تلك المجموعة بـ12 نقطة من 4 مباريات.