تصفيات يورو 2020: ما سبب غياب مبابي عن مباراة فرنسا وتركيا؟

شهدت مباراة فرنسا وتركيا في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا غياب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن اللقاء، فما هو السبب وراء ذلك؟

أبانوب صفوت

غاب الفرنسي كليان مبابي في التوقف الدولي الحالي عن مباراتي منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، مما أثار بعض الذعر في نفوس مشجعي باريس سان جيرمان خاصةً مع إصابة نيمار في المباراة الودية التي كانت قد جمعت بين البرازيل ونيجيريا هذا الأسبوع، وذلك في ظل عدم شفاء كافاني بشكل تام حتى الآن.

أثار مبابي بعض الشكوك حول سبب غيابه عن مواجهة تركيا تحديداً، حيث ظن أغلب المتابعون أنه لم يشارك أمام أيسلندا بسبب إراحته أو ما شابه، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد أن شارك وسام بن يدر في خط الهجوم بدلاً منه برفقة كلا من جريزمان نجم برشلونة وكومان جناح بايرن ميونخ.

لكن ما هو السبب الحقيقي وراء غياب نيمار عن مباراة تركيا؟ هل تعرض لإصابة جديدة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

لماذا غباب مبابي عن مباراة تركيا وفرنسا؟

أفصح ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن سبب غياب مبابي ضد تركيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا على الرغم من استدعائه، حيث أشار إلى أن اللاعب لم يكن جاهزاً أبداً للعب، حيث صرح وقال: لقد غادرنا لسبب بسيط جداً وهو أنه لم يكن جاهزاً وأضاف: سيحتاج إلى المزيد من الوقت، لأنه لم يكن مرتاحاً في التدريبات.

يأتي هذا التصرف الجيد من ديشامب بعد أن تم إتهام تيتي مدرب المنتخب البرازيلي بأنه غامر بإشراك نيمار أمام نيجيريا على الرغم من عودته من الإصابة أيضاً، قبل أن يدافع عن نفسه ويبرر الدفع بنجم برشلونة السابق مؤكداً أنه كان في كامل لياقته البدنية قبل أن يضع اسمه في التشكيلة الأساسية للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هل تعرض مبابي لإصابة جديدة؟

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وبوردو التي لُعبت في 28 سبتمر الماضي عودة مبابي للمشاركة مع فريق العاصمة الفرنسية مرة أخرى بعد أن غاب لمدة شهر تقريباً بسبب الإصابة في أوتار الركبة، قبل أن يتم استبعاد اللاعب بشكل مفاجئ مرة أخرى ليغيب عن مواجهة أنجيه التي كانت قبل بداية التوقف الدولي الحالي.

برر الألماني توماس توخيل المدير الفني لأثرياء باريس أن السبب وراء إبعاد مبابي عن قائمة مباريات الفريق مرة أخرى هو أنه اكتشف أن اللاعب بحاجة إلى بعض الرعاية الطبية على أن يتلقى المزيد من العلاج في الفترة المقبلة، من أجل أن يعود للعب مرة أخرى وهو في أتم الجاهزية، حتى لا يكون عرضة للتعرض لانتكاسة جديدة، ولكنه لم يتعرض لأي إصابة اخرى.

المباريات التي قد يغيب عنها مبابي مع باريس سان جيرمان

مع عدم جاهزية مبابي للعب مع منتخب فرنسا هذا الأسبوع وتأكيدات توخيل قبل بداية التوقف الدولي الحالي بأن اللاعب بحاجة إلى تلقي المزيد من العلاج، من المتوقع غياب نجم موناكو السابق عن بعض مباريات البي إس جي في الفترة المقبلة، لحين اكتمال شفائه بنسبة 100%، خاصةً وأن المواجهات المقبلة ليست بتلك الصعوبة.

سيتقابل باريس سان جيرمان في المرحلة المقبلة مع كلا من نيس وكلوب بروج وذلك في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وبات من شبه المؤكد غياب مبابي لمدة أسبوع على أقل تقدير وذلك إذا لم يكن اللاعب بعيداً عن العودة حيث سيتقابل الفريق مع مارسيليا في مباراة القمة.

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المباريات التي قد يغيب فيها نيمار عن باريس سان جيمان: