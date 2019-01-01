تصفيات يورو 2020| لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على اسكتلندا

دي بروين حاول كثيراً حتى نجح في نهاية المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الاسكتلندي على نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بتصفيات يورو 2020.

بدأ المنتخب البلجيكي بكل من: كورتوا – ألديرفايرلد – كومباني – فيرتونخن – مونييه – تيليمانس – فيتسل – هازارد – دي بروين – لوكاكو – هازارد

فيما دفع المنتخب الاسكتلندي بكل من: مارشال – أودونيل – مولجرو – مكينا – تايلور – مكتوميناي – مكلين – راسل – أرمسترونج – مكجريجور - بورك

بداية الخطر أتت في الدقيقة 17 حين وصلت الكرة إلى كيفن دي بروين ليسدد، ولكن ينجح الحارس ديفيد مارشال في التصدي وتحويلها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 29 سدد نجم مانشستر سيتي مرة أخرى ولكن نجح مارشال في التصدي مجدداً، وفي الدقيقة 32 أجرى الضيوف تبديلهم الأول بنزول رايان فريزر بدلاً من ستيوارت أرمسترونج.

حاول دي بروين مجدداً في الدقيقة 41 ليتصدى الاسكتلندي للمرة الثالثة، وأخيراً في الدقيقة 45+1، أرسل إيدين هازارد -لاعب ريال مدريد المنضم حديثاً- كرة صوب روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ليسجل الأخير أول الأهداف وينهي الشوط بتقدم بلاده.

مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 52 سدد دي بروين ركلة حرة رائعة، ولكن من جديد يخرج مارشال بالتصدي، ولكن في الدقيقة 57 نجح لوكاكو في إضافة الثاني من متابعة.

وفي الدقيقة 60 حاول لوكاكو مجدداً لتمركرته بجوار القائم، فيما أتى تبديل اسكتلندا الثاني بنزول جيمس فورست بدلاً من جوني راسل في الدقيقة 67.

على الناحية الأخرى تحرك روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا في الدقيقة 78 بنزول دريس ميرتينز بدلاً من يوري تيليمانس، وأخيراً وبعد طوفان من المحاولات، سجل دي بروين في الدقيقة 92 بعد تمريرة من البديل ميرتينز.

بذلك يستمر يستمر تواجد بلجيكا على صدارة المجموعة التاسعة بـ12 نقطة وبالعلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند 6 نقاط في المركز الرابع.