تصفيات يورو 2020| فيراتي ينقذ إيطاليا ويحافظ على الصدارة أمام البوسنة

إنسيني يصنع هدفي الأزوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الإيطالي على ضيفه البوسني بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات يورو 2020.

بدأ المنتخب الإيطالي بتشكيل مكون من: سيريجو – مانشيني – بونوتشي – كيليني – إيمرسون – جورجينيو – باريلا – فيراتي – بيرناردسكي – كوالياريلا – إنسيني

فيما دفع منتخب البوسنة بكل من: سييتش – تودوروفيتش – بياكيتش – زوكانوفيتش – سيفيتش – بيسيتش – بيانيتش – ساريتش – فيسكا – دجيكو – جوياك

أخطر محاولات الشوط الأول أتت في الدقيقة 18 بواسطة إدين فيسكا جناح باشاك شهير التركي، الذي سدد رأسية تحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 33 مرر فيسكا كرة الهدف الأول إلى إدين دجيكو مهاجم روما الذي سجل بسهولة في الشباك الخالية.

ومع بداية الشوط الثاني أتى فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا على حساب المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا.

وفي الدقيقة 49 نجح فيديريكو بيرناردسكي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 بعد تمريرة من لورنزو إنسيني.

وفي الدقيقة 66 أجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا تبديله الثاني بنزول ماتيا دي تشيليو بدلاً من جيانلوكا مانشيني.

وفي الدقيقة 70 سدد إنسيني كرة قوية تصدى لها الحارس إبراهيم سييتش ببراعة، فيما أجرى الطليان التبديل الأخير في الدقيقة 81 بنزول أندريا بيلوتي بدلاً من بيرناردسكي.

أخيراً في الدقيقة 86 تلقى ماركو فيراتي تمريرة متقنة أخرى من إنسيني سجل من خلالها هدف الفوز، ليرفع منتخب إيطاليا رصيده لـ12 نقطة في صدارة المجموعة، التي يحتل منتخب البوسنة مركزها الخامس بـ4 نقاط.