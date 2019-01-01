تصفيات يورو 2020 | إنجلترا تضرب كوسوفو بخماسية.. وسترلينج يصنع 3 أهداف

الإنجليز في صدارة المجموعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020.

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة الأولى بهدف فالون بيريشا، فيما تعادل رحيم سترلينج في الدقيقة 8، ثم صنع سترلينج الهدف الثاني لهاري كين في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 38 تحولت كرة لعبها جادون سانشو إلى هدف عكسي لصالح الإنجليز، بتوقيع ميريم فويفودا.

وفي الدقيقة 44 و45+1 سجل جادون سانشو الهدفين الرابع والخامس، بصناعة سترلينج الذي أكمل هاتريك من التمريرات الحاسمة.

أما في الشوط الثاني عاد بيريشا مسجلاً الهدف الثاني لكوسوفو في الدقيقة 49، فيما سجل فيدات موريكي الهدف الثالث في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

أخيراً أهدر هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر ركلة جزاء للأسود الثلاثة في الدقيقة 65.

بذلك يتصدر الإنجليز المجموعة بـ12 نقطة من 4 مباريات، يليهم التشيك بـ9 نقاط من 5 مباريات، ثم كوسوفو بـ8 نقاط من 5 مباريات، وأخيراً مونتنيجرو وبلغاريا بنقطتين لكل منهما من خمس مباريات.