تصفيات كأس العالم | هولندا تحجز بطاقة التأهل وتركيا وأوكرانيا إلى الملحق

نجح المنتخب الهولندي في التأهل بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد التغلب على النرويج بهدفين دون رد بالجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمسابقة.

الطواحين الهولندية لعبت اللقاء بقيادة المدرب لويس فان خال، وهي مهددة بالفشل في الصعود بشكل مباشر للمونديال.

ولكن ستيفن بيرجوين جناح توتنهام أنقذ بلاده من هذا الكابوس، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 84 من اللقاء الذي جمع الفريق مع النرويج.

وبعدها سجل ممفيس ديباي هدف تأمين التأهل في الدقيقة 90، ليحجز الطواحين بطاقة التأهل بأمان.

وعلى جانب آخر نجحت تركيا في الصعود إلى ملحق التصفيات، بالانتصار على الجبل الأسود 2/1، حيث جاءت ثنائية الفريق التركي عن طريق كريم أكتورك أوغلو وأوركون كوكو.

ويعني هذا الفوز تأهل هولندا عن المجموعة السابعة بـ23 نقطة، يليها تركيا بـ21 نقطة إلى الملحق، ثم النرويج 18 نقطة لتغيب عن المونديال، وهو ما يعني غياب النجم إرلينج هالاند عن البطولة.

وفي المجموعة الرابعة فازت فرنسا على فنلندا بهدفين دون رد سجلهما كريم بنزيما وكيليان مبابي، وتفوقت أوكرانيا على البوسنة بنفس النتيجة.

وبذلك تستمر فرنسا في تصدرها للمجموعة الرابعة بـ18 نقطة، يليها أوكرانيا إلى الملحق بـ12 نقطة، ثم فنلندا 11 نقطة لتغيب عن كأس العالم.

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وفي المجموعة الخامسة تعادلت بلجيكا مع ويلز بهدف لكل منهما، وفازت التشيك على إستونيا بهدفين دون رد.

وتصعد بلجيكا كمتصدرة للمجموعة، وتأتي ويلز في المركز الثاني لتصعد إلى الملحق، رفقة التشيك التي ستشارك من خلال دوري الأمم الأوروبية وليس التصفيات.