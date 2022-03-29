تصفيات كأس العالم | وداع كارثي لمصر والجزائر وتأهل تونس والمغرب

نجح منتخب السنغال في التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات.

ودخلت مصر اللقاء وهي تمتلك أفضلية التفوق بهدف دون رد، لتلعب الإياب بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل.

ولكن الأمور لم تكن كذلك، حيث سجلت السنغال الهدف الأول بالدقيقة الثالثة عن طريق بولايي ديا ليضع الفراعنة في موقف محرج.

وبعدها عادت مصر إلى المباراة تدريجيًا واقتربت من تعديل النتيجة في بعض الفرص، ولكن الحظ لم يحالف أحمد السيد زيزو ومصطفى محمد ومحمد صلاح في استغلالها.

وبعدها لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت إهدار محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد، لتفوز السنغال بنتيجة 3/1.

وفي مباراة أخرى تعادلت غانا خارج أرضها مع نيجيريا بهدف لكل منهما، لتتأهل مستفيدة بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يغيب فيها النسور الخضر عن المونديال منذ نسخة 2006 في ألمانيا.

وأما تونس فقد تأهلت على حساب مالي بعد تعادلها من دون أهداف، لتستغل فوزها على أرض الفريق الخصم 1/0 في الذهاب.

ونجحت المغرب في اكتساح جمهورية الكونغو بأربعة أهداف مقابل هدف، لتحجز هي الأخرى بطاقة التأهل للمونديال بعد التعادل 1/1 على أرض الكونغو.

وفي سيناريو مجنون خرجت الجزائر من المونديال، بعد خسارتها من الكاميرون 2/1، حيث كانت قريبة من التأهل خلال تعادلها 1/1 في الشوط الإضافي الثاني، ولكن الأسود اقتنصوا هدف الفوز، ليصعدوا رغم تفوق الجزائر بهدف دون رد في الذهاب.

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