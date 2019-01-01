فيفا يُعلن بث مباريات الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 مجانًا

جميع المباريات ستبث عبر موقع الفيفا وقناته الرسمية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بث جميع مباريات الدوري التمهيدي لتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 مجانًا.

المزيد من الفرق

وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن جميع المباريات الـ28 ستُبث عبر الموقع الرسمي الخاص به وكذلك عبر قناة الاتحاد الدولي الرسمية على يوتيوب، سواء كانت بشكل مباشر أو مسجلة أو ببث ملخص لأحداثها.

بيبو: الأهلي فاوض سباليتي، والمفاوضات لم تفشل بسبب المال

وتنطلق مباريات ذهاب الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر اليوم الأربعاء وتستمر حتى الأحد القادم.

وتُعد مواجهة السودان ضد تشاد وبوروندي ضد تنزانيا من أقوى المباريات في تلك المرحلة من التصفيات، والتي سيتأهل عنها 14 منتخبًا ينضمون لـ26 آخرين في دور المجموعات.

وستُجرى قرعة دور المجموعات فيما بعد ليتأهل عن تلك المرحلة 10 منتخبات يلعبون في المرحلة الأخيرة من التصفيات مباريات ذهاب وعودة لتحديد الفرق الخمسة التي ستمثل القارة السمراء في كأس العالم الذي سيُقام لأول مرة في تاريخه خلال الشتاء.