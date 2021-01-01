تصفيات كأس العالم | رونالدو يقود البرتغال لإسقاط لوكسمبورج وبلجيكا تصعق بيلاروسيا

النجم البرتغالي يساهم في تعزيز بلاده للصدارة

نجح المنتخب البرتغالي في استعادة الانتصارات من جديد في تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على لوكسمبورج بنتيجة 3/1.

البرتغال اكتفت بالتعادل الإيجابي 2/2 الجولة الماضية ضد صربيا، في مواجهة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بإلغاء هدف صحيح لنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

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الفريق نجح في التعويض هذه المرة، ومهمته لم تكن صعبة من أجل انتزاع 3 نقاط جديدة في سباق الوصول إلى مونديال قطر.

البداية كانت بهدف لصالح لوكسمبورج التي لعبت اللقاء على ملعبها، سجله جيرسون رودريجيز في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

ديوجو جوتا نجح في تدارك الموقف لصالح البرتغال في الدقيقة 45، ليعود الضيوف للصورة من جديد قبل نهاية الشوط الأول.

رونالدو تمكن من وضع البرتغال في المقدمة بالدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله جواو بالينيا الهدف الثالث بالدقيقة 80.

النتيجة تضع الفريق البرتغالي على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن صربيا التي تمتلك نفس الرصيد، ثم تأتي لوكسمبورج بالمركز الثالث بـ3 نقاط، ثم جمهورية أيرلندا وأذربيجان بلا نقاط.

وفي المجموعة الخامسة نجحت بلجيكا في اكتساح بيلاروسيا بنتيجة 8/0، وفازت ويلز على التشيك بهدف دون رد.

أهداف بلجيكا جاءت عن طريق هدف لكل من ميتشي باتشوايي، جيريمي دوكو، دينيس برايت، كريستيان بنتيكي، وهدفين لهانس فاناكين ولياندرو تروسار.

وتحتل بلجيكا بهذه النتيجة صدارة المجموعة بـ7 نقاط، ثم التشيك 4، ويلز 3 نقاط ونفس الرصيد لبيلاروسيا، ثم إستونيا بالمركز الأخير بلا نقاط.

وفي المجموعة الثامنة نجحت كرواتيا في اعتلاء الصدارة بالفوز على مالطا 3/0، وفازت قبرص على سلوفينيا بهدف دون رد، وتغلبت سلوفاكيا على روسيا 2/1.

وبهذه النتائج تأتي كرواتيا في المركز الأول بـ6 نقاط بالتساوي مع روسيا، ثم سلوفينيا 5 نقاط، قبرص 4، سلوفينيا 3 ومالطا نقطة وحيدة.