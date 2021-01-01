تصفيات كأس العالم | خسارة صادمة لألمانيا وفوز كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا

هزيمة مفاجئة لألمانيا ونتائج متوقعة للكبار

في إحدى مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 تعرّض المنتخب الألماني لخسارة بهدفين لهدف أمام مقدونيا ضمن منافسات المجموعة J.

دخل المنتخب الألماني بتشكيلة مؤلفة من:

تير شتيجن - جوسينس- روديجر جينتر - تشان - جوندوان - كيمتش - جوريتسكا - ساني - جنابري - هافرتز.

المباراة شهدت سيطرة سلبية لمنتخب ألمانيا الذي خرج خاسراً في الشوط الأول بهدف للاشيء، قبل أن يُعادل إلكاي جوندوان كفة النتيجة مع الدقيقة 63، إلا أن الضيوف إستطاعوا حسم النقاط الثلاث بهدف بالدقيقة 85 من توقيع إلجيف إيلماس.

بهذه النتيجة يكون يواكيم لوف تعرّض لأول خسارة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم من في 33 مباراة خاضها في مسيرته مع المنتخب الألماني.

وتتصدر أرمينيا المجموعة بـ9 نقاط يليها مقدونيا بـ6 بالتساوي مع ألمانيا الثالثة بفارق الأهداف.

إلى ذلك حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً مهماً على نظيره البولندي الذي غاب عنه قائده روبيرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة بنتيجة 2-1، سجّل للإنجليز كل من هاري كين وهاري مجوتير فيما سجل لبولندا يعقوب مودير.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد 9 نقاط أمام المجر بـ7 نقاط - ألبانيا بـ6 نقاط وبولندا بـ4 نقاط

ولم تشهد مباريات المنتخبات الكبيرة أية مفاجآت إذ حققت فرنسا فوزاً على بوسنيا بهدف لأنطوان جريزمان، فيما حققت إيطاليا فوزاً على ليتوانيا بهدفين للاشيء بالوقت الذي نجحت إسبانيا بتسجيل فوز بثلاثية على كوسوفو.