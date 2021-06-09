تصفيات كأس العالم | البرازيل تقهر باراجواي وتعثر جديد للأرجنتين

ميسي ورفاقه في ورطة

اكتفى المنتخب الأرجنتيني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع نظيره الكولومبي، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

الأرجنتين لعبت اللقاء بالعناصر الأساسية، بتواجد ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز ونيكولاس جونزاليس في خط الهجوم، بجلوس سيرخيو أجويرو كبديل غير مستخدم.

البداية كانت لصالح الضيوف، حيث أحرز كريستيان روميرو الأول للأرجنتين في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بمساعدة زميله رودريجو دي بول.

لياندرو باريديس أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، لتصبح الأمور وقتها ممهدة نحو فوز سهل لميسي ورفاقه.

ومع ذلك عادت كولومبيا بصورة ولا أفضل في الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الأول عن طريق لويس مورييل من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وفي اللحظات الأخيرة انتزع ميجيل بورخا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع، لتخرج كولومبيا بنقطة بشق الأنفس.

وعلى جانب آخر نجحت البرازيل في الخروج بانتصار جديد في التصفيات، بعد التغلب خارج أرضها ضد باراجواي بهدفين نظيفين.

الهدف الأول جاء عن طريق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، بينما أضاف لوكاس باكيتا الثاني في الوقت بدل الضائع.

وفي باقي المباريات اكتفت أوروجواي بالتعادل مع فنزويلا 0/0، وتعادلت تشيلي أيضًا مع بوليفيا بهدف لكل فريق.

وبهذه النتائج تحتل البرازيل الصدارة بـ18 نقطة، ثم الأرجنتين 12، الإكوادور 9، أوروجواي 8، كولومبيا 8، باراجواي 7، تشيلي 6، بوليفيا 5 نقاط، ولكل من بيرو وفنزويلا 4 نقاط.