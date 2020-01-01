تصفيات كأس العالم | البرازيل تعبر أوروجواي والأرجنتين تتخطى بيرو بثنائية

انتصار ساحق للإكوادور على كولومبيا

نجح المنتخب البرازيلي في مواصلة انتصاراته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بتحقيق الفوز على أوروجواي بثنائية نظيفة، بالجولة الرابعة من التصفيات.

البرازيل لعبت اللقاء بعد الفوز على فنزويلا الجولة الماضية، لتخوض مواجهة صعبة هذه المرة على ملعب أوروجواي، في ظل غياب لويس سواريز المصاب بفيروس كورونا.

تيتي المدير الفني لمنتخب السيليساو، قرر الاعتماد على الثلاثي روبيرتو فيرمينو، جابرييل جيسوس وريتشارليسون في خط الهجوم، طمحًا في الفوز بغياب نجم الفريق الأول نيمار، لتتم المهمة بنجاح.

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أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح البرازيل في الدقيقة 34، ليضع فريقه في المقدمة على حساب أصحاب الأرض.

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وفي الدقيقة 45 من زمن المباراة، سجل ريتشارليسون الثاني للضيوف، ليضمن الانتصار لفريقه، نحو خطوة جديدة للوصول إلى المونديال.

وعلى جانب آخر تفوقت الأرجنتين خارج ملعبها أيضًا على بيرو بثنائية نظيفة، بظهور ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي لم ينجح في التسجيل هذه المرة.

الهدف الأول للأرجنتين جاء عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 17، بينما أضاف لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 28.

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وعلى جانب آخر فازت الإكوادور بنتيجة ساحقة على كولومبيا 6/1، وفازت فنزويلا على تشيلي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتائج تحتل البرازيل المركز الأول بـ12 نقطة، ثم الأرجنتين في المركز الثاني بـ10 نقاط، ثم الإكوادور 9 نقاط، باراجواي وأوروجواي في المركزين الرابع والخامس ولكل منهما 6 نقاط، وتشيلي في المركز السادس بـ4 نقاط.