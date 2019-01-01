تصفيات اليورو .. روسيا تنتصر بالتسعة والمجرب تقلب موازين المجموعة الحديدية

بأقل مجهود، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز على مضيفه منتخب روسيا البيضاء بهدفين دون رد في ختام مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وسجل الثنائية الألمانية ليروي ساني وماركو رويس في الدقيقتين 13 و62، ليحافظ يواكيم لوف ورجاله على بدايتهم الموفقة في التصفيات، عكس الصورة المأساوية التي كانوا عليها في المونديال، بتحقيق الفوز في أول مباراتين، ليرفع المنتخب رصيده لست نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب أيرلندا الشمالية، الذي خاض 3 مباريات.

وانتصر المنتخب البريطاني عصر اليوم السبت خارج قواعده على إستونيا بهدفين مقابل هدف، ليواصل مفاجآته باحتلال صدارة المجموعة النارية الثالثة التي تضم كذلك الغائب عن هذه الجولة "المنتخب الهولندي"، الذي يستعد لمواجهة البرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا.

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الجندي المجهول في صفوف الجيل التاريخي لبرشلونة 🔵🔴

وأحد قادة المنتخب الأرجنتيني من قبل 🇦🇷



📊 انضم خافيير إلى برشلونة من ليفربول في 2010 وقضى 7 سنوات ونصف حقق خلالها 18 لقبًا في واحدة من أفضل الفترات في تاريخ برشلونة✨ pic.twitter.com/oD4fMmaiSW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وفي مجموعة الموت –الخامسة- المتقاربة جدًا من حيث مستوى المنتخبات، نجح المنتخب المجري في قلب موازين المجموعة، بفوزه على إذربيجان بنتيجة 3-1، ليقفز إلى المركز الثاني بوصوله للنقطة السادسة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر المنتخب الكرواتي، الذي تغلب على المنتخب الويلزي ظهر اليوم بنتيجة 2-1.

وتراجع بيل ورفاقه إلى المركز الرابع في المجموعة، بتجمد رصيدهم عند ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السلوفاكي، صاحب المركز الثالث.

أما نتائج المجموعة الثامنة، فصبت في مصلحة المنتخب الايسلندي، الذي عزز فرصه في المنافسة على المركز الأول أو الثاني، بانتصاره صعب على ألبانيا بهدف نظيف، ليتساوى مع بطل العالم المنتخب الفرنسي في عدد النقاط، لكل منهما 6 نقاط، خلف المتصدر المنتخب التركي بثلاث نقاط، بعد فوزه التاريخي على الديوك في السهرة.

هكذا كان الحال في مدرجات ملعب قونيا بويوكهير 🏟️

أبطال العالم لم يحركوا ساكنًا أمام هذه الجماهير🇹🇷🔥 pic.twitter.com/zRnHWzRLkN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

على سيرة السهرة، كانت مباريات المساء على موعد مع حدث لا يتكرر كثيرًا في كرة القدم الحديثة، بفوز روسيا على سان مارينو بنتيجة 9-0، ليبقي الدب الروسي على فارق الثلاث نقاط مع المتصدر المنتخب البلجيكي، ومتفوقًا على قلوب اسكتلندا الشجاعة بفارق الأهداف، بعد فوز المنتخب البريطاني على قبرص بنتيجة 2-1.

وضمن منافسات المجموعة الأخيرة، قدم المنتخب الإيطالي هدية ثمينة لفنلندا، بإسقاط أحفاد الإغريق بثلاثية نظيفة، هذا في الوقت الذي فاز فيه المنتخب الفنلندي على نظيره البوسني بهدفي تيمو بوكي، وأيضًا فازت آرمينيا على ليشتنشاين بثلاثية دون رد، ليصبح الترتيب على النحو الأتي: الأدزوري في الصدارة بالعلامة الكاملة في 3 نقاط، ويليه منتخب فنلندا بست نقاط ثم اليونان والبوسنة لكل منهما 4 نقاط.