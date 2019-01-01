جريزمان يواصل الإخفاق وفرنسا تتخطى أندورا بثلاثية

جريزمان يهدر ركلة جزاء للمرة الثانية على التوالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الفرنسي انتصاراته في تصفيات يورو 2020، بعد الفوز على أندورا بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء.

فرنسا خاضت اللقاء بعد التفوق على ألبانيا 4/1 يوم السبت الماضي، طامحة في الاقتراب خطوة أكبر من النهائيات.

المدرب ديديه ديشان لعب المباراة بالحارس هوجو لوريس، لوكاس ديني، رافائيل فاران، ليو دوبوا وكليمينت لونجليه.

وبخط الوسط كورينتين توليسو، موسى سيسوكو وأنطوان جريزمان، وفي الهجوم كينجسلي كومان، جوناثان إيكوني وأوليفييه جيرو.

البداية كانت لصالح فرنسا بهدف عن طريق كومان في الدقيقة الثامنة عشر، بمساعدة زميله إيكوني، ليضع الديوك في المقدمة.

الفرصة أتيحت لجريزمان من أجل تعزيز التقدم في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ولكنه أهدرها ليحرم فرنسا من الهدف الثاني.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يهدر فيها مهاجم برشلونة ركلة جزاء في التصفيات، حيث أخفق في التسجيل أيضاً ضد ألبانيا الجولة الماضية.

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وفي الدقيقة 52 من زمن اللقاء، أحرز كليمينت لونجليه الثاني لفرنسا، ليضمن الفوز بنسبة كبيرة لأصحاب الأرض والجمهور.

وقبل النهاية بلحظات سجل البديل وسام بن يدر الهدف الثالث لفرنسا، بمساعدة زميله نبيل فقير، ليؤمن الديوك 3 نقاط جديدة برصيدهم.

النتيجة تضع فرنسا في المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق الأهداف عن تركيا صاحبة المركز الأول بالمجموعة الثامنة بفارق الأهداف، بعد الفوز على مولدوفا 4/0.

وتأتي أيسلندا بالمركز الثالث بـ12 نقطة، ثم ألبانيا 9، مولدوفا 3 وأخيراً أندورا بالمركز السادس بدون نقاط.